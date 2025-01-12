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سعر Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) المباشر لليوم هو USD 1.067 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 90.89M . يتم تحديث سعر STEAKUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Steakhouse USDC Morpho Vault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Steakhouse USDC Morpho Vault خلال اليوم هو +0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 85.18M

أداء سعر Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Steakhouse USDC Morpho Vault مقابل USD هو $ +0.000106 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Steakhouse USDC Morpho Vault مقابل USD هو $ +0.0074426451 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Steakhouse USDC Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Steakhouse USDC Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.000106 +0.01% 30 يوم $ +0.0074426451 +0.70% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Steakhouse USDC Morpho Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.064$ 1.064 $ 1.064 24 ساعة مرتفع $ 1.068$ 1.068 $ 1.068 عالية طوال الوقت $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) +0.24%

معلومات سوق Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: