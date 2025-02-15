سعر Steakhouse Resteaking Vault (STEAKLRT)
سعر Steakhouse Resteaking Vault (STEAKLRT) المباشر لليوم هو USD 3,646.61. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STEAKLRT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Steakhouse Resteaking Vault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.15K
- تغيير سعر Steakhouse Resteaking Vault خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Steakhouse Resteaking Vault مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Steakhouse Resteaking Vault مقابل USD هو $ -131.0011823010 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Steakhouse Resteaking Vault مقابل USD هو $ -781.2300347060 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Steakhouse Resteaking Vault مقابل USD هو $ -46.6315695558266 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -131.0011823010
|-3.59%
|60 يوم
|$ -781.2300347060
|-21.42%
|90 يوم
|$ -46.6315695558266
|-1.26%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Steakhouse Resteaking Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SteakLRT is an ERC-20 liquid restaking token (LRT). It is a tokenized representation of assets (specifically Lido Staked ETH, or "stETH") deposited into the Steakhouse Resteaking Vault on Mellow protocol. Mellow protocol is a modular liquid restaking primitive for permissionless LRT creation and curation, and leverages Symbiotic for restaking. SteakLRT will eventually allow holders to earn the restaking rewards from AVS's that the Steakhouse Resteaking Vault allocates to.
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￡2,880.8219
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€3,464.2795
|1 STEAKLRT إلى USD
$3,646.61
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RM16,154.4823
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₺132,080.2142
|1 STEAKLRT إلى JPY
¥555,451.6352
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₽332,060.3066
|1 STEAKLRT إلى INR
₹316,051.6887
|1 STEAKLRT إلى IDR
Rp58,816,282.0883
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₱210,591.7275
|1 STEAKLRT إلى EGP
￡E.184,481.9999
|1 STEAKLRT إلى BRL
R$20,785.677
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C$5,141.7201
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৳441,896.1998
|1 STEAKLRT إلى NGN
₦5,516,773.9385
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₴151,334.315
|1 STEAKLRT إلى VES
Bs222,443.21
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Rs1,018,315.8425
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₸1,807,916.3058
|1 STEAKLRT إلى THB
฿122,927.2231
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NT$119,171.2148
|1 STEAKLRT إلى CHF
Fr3,245.4829
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HK$28,370.6258
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