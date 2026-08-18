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سعر Steakhouse PYUSD V2 المباشر اليوم هو 1.037 USD. القيمة السوقية لـ STEAKPYUSD هي 300,018 USD. تابع تحديثات أسعار STEAKPYUSD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Steakhouse PYUSD V2 المباشر اليوم هو 1.037 USD. القيمة السوقية لـ STEAKPYUSD هي 300,018 USD. تابع تحديثات أسعار STEAKPYUSD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن STEAKPYUSD

معلومات سعر STEAKPYUSD

ما هو STEAKPYUSD

الموقع الرسمي لـ STEAKPYUSD

اقتصاد توكن STEAKPYUSD

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سعر Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 STEAKPYUSD إلى USD:

$1.036
$1.036$1.036
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:20:09 (UTC+8)

سعر Steakhouse PYUSD V2 اليوم

السعر المباشر لمشروع Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD) اليوم هو $ 1.037، مع تغير بنسبة 0.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STEAKPYUSD الحالي إلى USD هو $ 1.037 لكل STEAKPYUSD.

يحتل Steakhouse PYUSD V2 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 300,018، مع عرض متداول قدره 289.41K STEAKPYUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STEAKPYUSD بين $ 1.035 (أدنى) و$ 1.041 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.043، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.001.

على المدى القصير، تحرك STEAKPYUSD بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و+0.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD)

$ 300.02K
$ 300.02K$ 300.02K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 300.02K
$ 300.02K$ 300.02K

289.41K
289.41K 289.41K

289,412.679880781
289,412.679880781 289,412.679880781

القيمة السوقية الحالية لـ Steakhouse PYUSD V2 هي $ 300.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ STEAKPYUSD يبلغ 289.41K، مع إجمالي عرض 289412.679880781. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 300.02K.

سجل سعر Steakhouse PYUSD V2 بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.035
$ 1.035$ 1.035
24 ساعة منخفض
$ 1.041
$ 1.041$ 1.041
24 ساعة مرتفع

$ 1.035
$ 1.035$ 1.035

$ 1.041
$ 1.041$ 1.041

$ 1.043
$ 1.043$ 1.043

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

-0.06%

-0.05%

+0.08%

+0.08%

سجل سعر Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Steakhouse PYUSD V2 مقابل USD هو $ -0.000556138838696096 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Steakhouse PYUSD V2 مقابل USD هو $ +0.0025145176 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Steakhouse PYUSD V2 مقابل USD هو $ +0.0076999324 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Steakhouse PYUSD V2 مقابل USD هو $ +0.0003567576437794 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000556138838696096-0.05%
30 يوم$ +0.0025145176+0.24%
60 يوم$ +0.0076999324+0.74%
90 يوم$ +0.0003567576437794+0.00%

توقعات أسعار Steakhouse PYUSD V2

Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف STEAKPYUSD في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSteakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Steakhouse PYUSD V2 نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Steakhouse PYUSD V2 الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار STEAKPYUSD للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Steakhouse PYUSD V2.

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المصدر Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD)

الموقع الرسمي

الفئة :

Ethereum EcosystemMorpho EcosystemYield-Bearing Stablecoin

نبذة عن Steakhouse PYUSD V2

ما هو تداول Steakhouse PYUSD V2 الآن؟

السعر الحالي: $1.037، مع حركة سعرية بلغت -0.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

هل يجذب STEAKPYUSD اهتمام المؤسسات؟

يمكن استنتاج مشاركة المؤسسات من ارتفاع حجم التداول ($--)، والاستقرار في السيولة، والأداء السعري المستدام على المدى الطويل مقارنةً بزملائه من فئة Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin.

ما مدى سيولة سوق Steakhouse PYUSD V2؟

إن درجة السيولة البالغة --/100 توحي بعمق سوقي قوي، مما يتيح تنفيذ الأوامر الكبيرة بكفاءة عبر البورصات.

ماذا تشير المعروض المتداول عن STEAKPYUSD؟

مع وجود 289412.679880781 من الرموز، تؤثر ديناميكيات المعروض على التقييم على المدى الطويل، خاصةً خلال دورات تراكم أو توزيع المؤسسات.

كيف يقارن Steakhouse PYUSD V2 بذروته التاريخية؟

إن ذروته ATH البالغة $1.043 وذروته ATL البالغة $1.001 توفران نقاط مرجعية لتقييم المخاطر من قبل المؤسسات.

ما مدى نشاط تداول Steakhouse PYUSD V2 اليوم؟

) سجل حجم تداول يومي بلغ $--، وهي مقياس مهم للمؤسسات عند تقييم استراتيجيات الدخول.

كيف يؤثر -- على اهتمام المؤسسات؟

) يمكن أن تؤثر استقرار -- وقابلية توسعها ونظامها البيئي للمطورين بشكل كبير على كيفية تقييم المستثمرين الكبار لجدوى Steakhouse PYUSD V2 على المدى الطويل.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Steakhouse PYUSD V2

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:20:09 (UTC+8)

تحديثات Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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