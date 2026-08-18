سعر Steakhouse PYUSD V2 اليوم

السعر المباشر لمشروع Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD) اليوم هو $ 1.037، مع تغير بنسبة 0.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STEAKPYUSD الحالي إلى USD هو $ 1.037 لكل STEAKPYUSD.

يحتل Steakhouse PYUSD V2 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 300,018، مع عرض متداول قدره 289.41K STEAKPYUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STEAKPYUSD بين $ 1.035 (أدنى) و$ 1.041 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.043، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.001.

على المدى القصير، تحرك STEAKPYUSD بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و+0.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD)

القيمة السوقية $ 300.02K$ 300.02K $ 300.02K الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 300.02K$ 300.02K $ 300.02K إمداد دورة التداول 289.41K 289.41K 289.41K إجمالي العرض 289,412.679880781 289,412.679880781 289,412.679880781

القيمة السوقية الحالية لـ Steakhouse PYUSD V2 هي $ 300.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ STEAKPYUSD يبلغ 289.41K، مع إجمالي عرض 289412.679880781. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 300.02K.