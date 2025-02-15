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سعر Steakhouse PYUSD Morpho Vault (STEAKPYUSD) المباشر لليوم هو USD 1.038 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STEAKPYUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Steakhouse PYUSD Morpho Vault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Steakhouse PYUSD Morpho Vault خلال اليوم هو +0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Steakhouse PYUSD Morpho Vault (STEAKPYUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Steakhouse PYUSD Morpho Vault مقابل USD هو $ +0.00022642 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Steakhouse PYUSD Morpho Vault مقابل USD هو $ +0.0025341732 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Steakhouse PYUSD Morpho Vault مقابل USD هو $ +0.0085467882 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Steakhouse PYUSD Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00022642 +0.02% 30 يوم $ +0.0025341732 +0.24% 60 يوم $ +0.0085467882 +0.82% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Steakhouse PYUSD Morpho Vault (STEAKPYUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Steakhouse PYUSD Morpho Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.035$ 1.035 $ 1.035 24 ساعة مرتفع $ 1.042$ 1.042 $ 1.042 عالية طوال الوقت $ 1.051$ 1.051 $ 1.051 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) +0.02% تغير السعر (7 أيام) -0.01%

معلومات سوق Steakhouse PYUSD Morpho Vault (STEAKPYUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: