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سعر Steakhouse EURCV Morpho Vault (STEAKEURCV) المباشر لليوم هو USD 1.053 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STEAKEURCV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Steakhouse EURCV Morpho Vault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Steakhouse EURCV Morpho Vault خلال اليوم هو +0.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Steakhouse EURCV Morpho Vault (STEAKEURCV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Steakhouse EURCV Morpho Vault مقابل USD هو $ +0.00637176 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Steakhouse EURCV Morpho Vault مقابل USD هو $ +0.0188207955 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Steakhouse EURCV Morpho Vault مقابل USD هو $ -0.0000399087 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Steakhouse EURCV Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00637176 +0.61% 30 يوم $ +0.0188207955 +1.79% 60 يوم $ -0.0000399087 -0.00% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Steakhouse EURCV Morpho Vault (STEAKEURCV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Steakhouse EURCV Morpho Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.038$ 1.038 $ 1.038 24 ساعة مرتفع $ 1.064$ 1.064 $ 1.064 عالية طوال الوقت $ 1.078$ 1.078 $ 1.078 تغير السعر (1 ساعة) -0.18% تغير السعر (1يوم) +0.61% تغير السعر (7 أيام) +0.87%

معلومات سوق Steakhouse EURCV Morpho Vault (STEAKEURCV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: