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سعر Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) المباشر لليوم هو USD 3,406.01 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 149.86K . يتم تحديث سعر STEAKETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Steakhouse ETH Morpho Vault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Steakhouse ETH Morpho Vault خلال اليوم هو +0.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 44.00

أداء سعر Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Steakhouse ETH Morpho Vault مقابل USD هو $ +2.22 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Steakhouse ETH Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Steakhouse ETH Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Steakhouse ETH Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +2.22 +0.07% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Steakhouse ETH Morpho Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,276.23$ 3,276.23 $ 3,276.23 24 ساعة مرتفع $ 3,451.4$ 3,451.4 $ 3,451.4 عالية طوال الوقت $ 4,153.63$ 4,153.63 $ 4,153.63 تغير السعر (1 ساعة) +2.31% تغير السعر (1يوم) +0.07% تغير السعر (7 أيام) -15.46%

معلومات سوق Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: