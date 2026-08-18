سعر Steakhouse Confidential Prime USDC اليوم

السعر المباشر لمشروع Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC) اليوم هو $ 1.014، مع تغير بنسبة 0.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STEAKCUSDC الحالي إلى USD هو $ 1.014 لكل STEAKCUSDC.

يحتل Steakhouse Confidential Prime USDC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 41,453,597، مع عرض متداول قدره 40.86M STEAKCUSDC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STEAKCUSDC بين $ 1.012 (أدنى) و$ 1.017 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.017، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.002.

على المدى القصير، تحرك STEAKCUSDC بمقدار +0.06% خلال الساعة الماضية و+0.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC)

القيمة السوقية $ 41.45M$ 41.45M $ 41.45M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 41.45M$ 41.45M $ 41.45M إمداد دورة التداول 40.86M 40.86M 40.86M إجمالي العرض 40,863,229.03335229 40,863,229.03335229 40,863,229.03335229

القيمة السوقية الحالية لـ Steakhouse Confidential Prime USDC هي $ 41.45M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ STEAKCUSDC يبلغ 40.86M، مع إجمالي عرض 40863229.03335229. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 41.45M.