سعر Steakd (SDX)
سعر Steakd (SDX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SDX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Steakd الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 294.72
- تغيير سعر Steakd خلال اليوم هو -2.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Steakd مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Steakd مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Steakd مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Steakd مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.65%
|30 يوم
|$ 0
|-20.11%
|60 يوم
|$ 0
|-25.36%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Steakd: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-2.65%
+14.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hospitality Solutions, we are building tools for the food industry to lower costs like our food delivery App that will be launching very soon.
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