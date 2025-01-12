سعر StaySAFU (SAFU)
سعر StaySAFU (SAFU) المباشر لليوم هو USD 3.07. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.11K. يتم تحديث سعر SAFU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق StaySAFU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.68
- تغيير سعر StaySAFU خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 16.66K
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SAFU مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SAFU.
خلال اليوم، كان سعر StaySAFU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر StaySAFU مقابل USD هو $ -0.0962979180 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر StaySAFU مقابل USD هو $ +0.3315053540 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر StaySAFU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0962979180
|-3.13%
|60 يوم
|$ +0.3315053540
|+10.80%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر StaySAFU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-1.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
StaySAFU is a real revolution in the DeFi world - at least for investors. The perfect program to estimate the risk of scam: it analyzes, of course, all possible mathematical factors (holder distribution, dev wallet transactions, liquidity lock, ownership, contract code), but also and above all informs investors about the quality of the dev team that handles the token, allowing for increased reliability regarding the risk of fraud.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SAFU إلى AUD
A$4.9734
|1 SAFU إلى GBP
￡2.4867
|1 SAFU إلى EUR
€2.9779
|1 SAFU إلى USD
$3.07
|1 SAFU إلى MYR
RM13.7843
|1 SAFU إلى TRY
₺108.678
|1 SAFU إلى JPY
¥484.0469
|1 SAFU إلى RUB
₽312.0041
|1 SAFU إلى INR
₹264.5419
|1 SAFU إلى IDR
Rp50,327.8608
|1 SAFU إلى PHP
₱181.13
|1 SAFU إلى EGP
￡E.155.035
|1 SAFU إلى BRL
R$18.7884
|1 SAFU إلى CAD
C$4.4208
|1 SAFU إلى BDT
৳376.1671
|1 SAFU إلى NGN
₦4,781.9241
|1 SAFU إلى UAH
₴130.3829
|1 SAFU إلى VES
Bs162.71
|1 SAFU إلى PKR
Rs858.7404
|1 SAFU إلى KZT
₸1,627.7754
|1 SAFU إلى THB
฿106.4676
|1 SAFU إلى TWD
NT$101.6477
|1 SAFU إلى CHF
Fr2.7937
|1 SAFU إلى HKD
HK$23.8846
|1 SAFU إلى MAD
.د.م30.9763