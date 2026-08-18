سعر STAYNEX اليوم

السعر المباشر لمشروع STAYNEX (STAY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5,79% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STAY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل STAY.

يحتل STAYNEX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 241 068، مع عرض متداول قدره 39,70B STAY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STAY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك STAY بمقدار -1,45% خلال الساعة الماضية و+13,60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق STAYNEX (STAY)

القيمة السوقية $ 241,07K$ 241,07K $ 241,07K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 607,21K$ 607,21K $ 607,21K إمداد دورة التداول 39,70B 39,70B 39,70B إجمالي العرض 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

القيمة السوقية الحالية لـ STAYNEX هي $ 241,07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STAY يبلغ 39,70B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 607,21K.