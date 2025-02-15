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سعر Statter Network (STT) المباشر لليوم هو USD 0.196275 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Statter Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.28M - تغيير سعر Statter Network خلال اليوم هو +1.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Statter Network (STT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Statter Network مقابل USD هو $ +0.00231333 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Statter Network مقابل USD هو $ -0.0448468158 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Statter Network مقابل USD هو $ -0.0844950528 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Statter Network مقابل USD هو $ -0.354291759605699 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00231333 +1.19% 30 يوم $ -0.0448468158 -22.84% 60 يوم $ -0.0844950528 -43.04% 90 يوم $ -0.354291759605699 -64.35%

تحليل سعر Statter Network (STT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Statter Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.192213$ 0.192213 $ 0.192213 24 ساعة مرتفع $ 0.198147$ 0.198147 $ 0.198147 عالية طوال الوقت $ 1.09$ 1.09 $ 1.09 تغير السعر (1 ساعة) +0.24% تغير السعر (1يوم) +1.19% تغير السعر (7 أيام) +4.70%

معلومات سوق Statter Network (STT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: