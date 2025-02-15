سعر Statter Network (STT)
سعر Statter Network (STT) المباشر لليوم هو USD 0.196275. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Statter Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.28M
- تغيير سعر Statter Network خلال اليوم هو +1.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Statter Network مقابل USD هو $ +0.00231333 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Statter Network مقابل USD هو $ -0.0448468158 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Statter Network مقابل USD هو $ -0.0844950528 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Statter Network مقابل USD هو $ -0.354291759605699 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00231333
|+1.19%
|30 يوم
|$ -0.0448468158
|-22.84%
|60 يوم
|$ -0.0844950528
|-43.04%
|90 يوم
|$ -0.354291759605699
|-64.35%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Statter Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
+1.19%
+4.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Statter Network is a metaverse blockchain platform incubated by Holo Metaverse Group Inc. Its aims to promote the development of the Holo metaverse industry, while also offering a range of services to support the wider metaverse ecosystem, including technology, applications, and governance. It is widely regarded as the most comprehensive metaverse infrastructure available.
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A$0.30815175
|1 STT إلى GBP
￡0.15505725
|1 STT إلى EUR
€0.18646125
|1 STT إلى USD
$0.196275
|1 STT إلى MYR
RM0.86949825
|1 STT إلى TRY
₺7.1090805
|1 STT إلى JPY
¥29.896608
|1 STT إلى RUB
₽17.8728015
|1 STT إلى INR
₹17.01115425
|1 STT إلى IDR
Rp3,165.72536325
|1 STT إلى PHP
₱11.33488125
|1 STT إلى EGP
￡E.9.92955225
|1 STT إلى BRL
R$1.1187675
|1 STT إلى CAD
C$0.27674775
|1 STT إلى BDT
৳23.7846045
|1 STT إلى NGN
₦296.93463375
|1 STT إلى UAH
₴8.1454125
|1 STT إلى VES
Bs11.972775
|1 STT إلى PKR
Rs54.80979375
|1 STT إلى KZT
₸97.3092195
|1 STT إلى THB
฿6.61643025
|1 STT إلى TWD
NT$6.414267
|1 STT إلى CHF
Fr0.17468475
|1 STT إلى HKD
HK$1.5270195
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