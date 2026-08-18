سعر Statera اليوم

السعر المباشر لمشروع Statera (STA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل STA.

يحتل Statera حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 54,521، مع عرض متداول قدره 78.32M STA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.466452، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك STA بمقدار -0.24% خلال الساعة الماضية و-0.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 65.36.

معلومات سوق Statera (STA)

القيمة السوقية $ 54.52K$ 54.52K $ 54.52K الحجم (24 ساعة) $ 65.36$ 65.36 $ 65.36 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 54.52K$ 54.52K $ 54.52K إمداد دورة التداول 78.32M 78.32M 78.32M إجمالي العرض 78,319,075.31805432 78,319,075.31805432 78,319,075.31805432

القيمة السوقية الحالية لـ Statera هي $ 54.52K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 65.36. العرض المتداول لـ STA يبلغ 78.32M، مع إجمالي عرض 78319075.31805432. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 54.52K.