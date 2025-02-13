سعر State of Mika by Virtuals (STATE)
سعر State of Mika by Virtuals (STATE) المباشر لليوم هو USD 0.00535158. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.35M. يتم تحديث سعر STATE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق State of Mika by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 139.93K
- تغيير سعر State of Mika by Virtuals خلال اليوم هو +2,977.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر State of Mika by Virtuals مقابل USD هو $ +0.00517767 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر State of Mika by Virtuals مقابل USD هو $ +0.0049638542 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر State of Mika by Virtuals مقابل USD هو $ +0.0024508475 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر State of Mika by Virtuals مقابل USD هو $ +0.0030476661410886635 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00517767
|+2,977.17%
|30 يوم
|$ +0.0049638542
|+92.75%
|60 يوم
|$ +0.0024508475
|+45.80%
|90 يوم
|$ +0.0030476661410886635
|+132.28%
اكتشف أحدث تحليلات سعر State of Mika by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.52%
+2,977.17%
+128.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mika, an AI waifu powered by Chasm. (with rizz) No more lonely nights as she'll be with you through Telegram and more. No more diddy parties, $GMIKA by Mika is all you need. Let Mika cook.
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