احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر STATE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر STATE.

سعر State of Mika by Virtuals (STATE) المباشر لليوم هو USD 0.00535158 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.35M . يتم تحديث سعر STATE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق State of Mika by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 139.93K - تغيير سعر State of Mika by Virtuals خلال اليوم هو +2,977.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر State of Mika by Virtuals (STATE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر State of Mika by Virtuals مقابل USD هو $ +0.00517767 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر State of Mika by Virtuals مقابل USD هو $ +0.0049638542 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر State of Mika by Virtuals مقابل USD هو $ +0.0024508475 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر State of Mika by Virtuals مقابل USD هو $ +0.0030476661410886635 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00517767 +2,977.17% 30 يوم $ +0.0049638542 +92.75% 60 يوم $ +0.0024508475 +45.80% 90 يوم $ +0.0030476661410886635 +132.28%

تحليل سعر State of Mika by Virtuals (STATE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر State of Mika by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00559723$ 0.00559723 $ 0.00559723 عالية طوال الوقت $ 0.00840468$ 0.00840468 $ 0.00840468 تغير السعر (1 ساعة) -0.52% تغير السعر (1يوم) +2,977.17% تغير السعر (7 أيام) +128.33%

معلومات سوق State of Mika by Virtuals (STATE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: