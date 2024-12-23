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سعر STASIS EURO (EURS) المباشر لليوم هو USD 1.042 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 129.56M . يتم تحديث سعر EURS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق STASIS EURO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 520.38K - تغيير سعر STASIS EURO خلال اليوم هو -0.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 124.13M

أداء سعر STASIS EURO (EURS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر STASIS EURO مقابل USD هو $ -0.007507586849009 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر STASIS EURO مقابل USD هو $ -0.0129709202 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر STASIS EURO مقابل USD هو $ -0.0377926106 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر STASIS EURO مقابل USD هو $ -0.0684472800468486 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.007507586849009 -0.71% 30 يوم $ -0.0129709202 -1.24% 60 يوم $ -0.0377926106 -3.62% 90 يوم $ -0.0684472800468486 -6.16%

تحليل سعر STASIS EURO (EURS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر STASIS EURO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.036$ 1.036 $ 1.036 24 ساعة مرتفع $ 1.065$ 1.065 $ 1.065 عالية طوال الوقت $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -0.71% تغير السعر (7 أيام) -3.84%

معلومات سوق STASIS EURO (EURS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: