سعر STASIS EURO (EURS)
سعر STASIS EURO (EURS) المباشر لليوم هو USD 1.042. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 129.56M. يتم تحديث سعر EURS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق STASIS EURO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 520.38K
- تغيير سعر STASIS EURO خلال اليوم هو -0.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 124.13M
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خلال اليوم، كان سعر STASIS EURO مقابل USD هو $ -0.007507586849009 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر STASIS EURO مقابل USD هو $ -0.0129709202 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر STASIS EURO مقابل USD هو $ -0.0377926106 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر STASIS EURO مقابل USD هو $ -0.0684472800468486 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.007507586849009
|-0.71%
|30 يوم
|$ -0.0129709202
|-1.24%
|60 يوم
|$ -0.0377926106
|-3.62%
|90 يوم
|$ -0.0684472800468486
|-6.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر STASIS EURO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-0.71%
-3.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EURS token is a virtual financial asset that is designed to digitally mirror the EURO on the condition that its value is tied to the value of its collateral. Download STASIS Stablecoin wallet: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stasis.stasiswallet iOS: https://itunes.apple.com/app/stasis-wallet/id1371949230
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