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سعر STARX (STARX) المباشر لليوم هو USD 0.01261009 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STARX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق STARX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 808.76 - تغيير سعر STARX خلال اليوم هو -2.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر STARX (STARX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر STARX مقابل USD هو $ -0.00030872773821117 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر STARX مقابل USD هو $ -0.0015561027 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر STARX مقابل USD هو $ -0.0021917837 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر STARX مقابل USD هو $ -0.005569301188869284 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00030872773821117 -2.38% 30 يوم $ -0.0015561027 -12.34% 60 يوم $ -0.0021917837 -17.38% 90 يوم $ -0.005569301188869284 -30.63%

تحليل سعر STARX (STARX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر STARX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01260039$ 0.01260039 $ 0.01260039 24 ساعة مرتفع $ 0.01311743$ 0.01311743 $ 0.01311743 عالية طوال الوقت $ 0.601893$ 0.601893 $ 0.601893 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) -2.38% تغير السعر (7 أيام) +5.29%

معلومات سوق STARX (STARX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: