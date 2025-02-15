سعر STARX (STARX)
سعر STARX (STARX) المباشر لليوم هو USD 0.01261009. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STARX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق STARX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 808.76
- تغيير سعر STARX خلال اليوم هو -2.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر STARX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر STARX.
خلال اليوم، كان سعر STARX مقابل USD هو $ -0.00030872773821117 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر STARX مقابل USD هو $ -0.0015561027 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر STARX مقابل USD هو $ -0.0021917837 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر STARX مقابل USD هو $ -0.005569301188869284 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00030872773821117
|-2.38%
|30 يوم
|$ -0.0015561027
|-12.34%
|60 يوم
|$ -0.0021917837
|-17.38%
|90 يوم
|$ -0.005569301188869284
|-30.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر STARX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
-2.38%
+5.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
STARX Token is a revolutionary digital currency that opens doors to real and virtual worlds. STARX Token is more than a currency; it's a versatile key to a world where your travel dreams, both virtual and real, come to life.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 STARX إلى AUD
A$0.0197978413
|1 STARX إلى GBP
￡0.0099619711
|1 STARX إلى EUR
€0.0119795855
|1 STARX إلى USD
$0.01261009
|1 STARX إلى MYR
RM0.0558626987
|1 STARX إلى TRY
₺0.4567374598
|1 STARX إلى JPY
¥1.9207689088
|1 STARX إلى RUB
₽1.1482747954
|1 STARX إلى INR
₹1.0929165003
|1 STARX إلى IDR
Rp203.3885199127
|1 STARX إلى PHP
₱0.7282326975
|1 STARX إلى EGP
￡E.0.6379444531
|1 STARX إلى BRL
R$0.071877513
|1 STARX إلى CAD
C$0.0177802269
|1 STARX إلى BDT
৳1.5280907062
|1 STARX إلى NGN
₦19.0771746565
|1 STARX إلى UAH
₴0.523318735
|1 STARX إلى VES
Bs0.76921549
|1 STARX إلى PKR
Rs3.5213676325
|1 STARX إلى KZT
₸6.2518304202
|1 STARX إلى THB
฿0.4250861339
|1 STARX إلى TWD
NT$0.4120977412
|1 STARX إلى CHF
Fr0.0112229801
|1 STARX إلى HKD
HK$0.0981065002
|1 STARX إلى MAD
.د.م0.1254703955