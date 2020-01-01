توكنوميكس StarShip (STARSHIP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول StarShip (STARSHIP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات StarShip (STARSHIP) StarShip is a Binance Smart Chain Project created to bridge businesses and users onto blockchain technology. Within its first 6 months StarShip developed a non-custodial wallet, a token generator, online learning platform, and decentralized exchange. The core of StarShip business model is its DeFi platform. With profit that is generated from StarShip products, StarShip purchases the native token in the form of buybacks, thus increasing its value for investors. The StarShip token purchased is then distributed to stakeholders and operations. StarShip’s next-generation business model is the future of global business. الموقع الرسمي: https://deploystarship.com/ اشتر STARSHIP الآن!

توكنوميكس StarShip (STARSHIP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار StarShip (STARSHIP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 569.46K $ 569.46K $ 569.46K إجمالي العرض: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M العرض المتداول: $ 18.80M $ 18.80M $ 18.80M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 605.75K $ 605.75K $ 605.75K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 6.11 $ 6.11 $ 6.11 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.03028712 $ 0.03028712 $ 0.03028712 معرفة المزيد عن سعر StarShip (STARSHIP)

توكنوميكس StarShip (STARSHIP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس StarShip (STARSHIP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STARSHIP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STARSHIP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STARSHIP، استكشف السعر المباشر لتوكن STARSHIP!

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