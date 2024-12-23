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سعر StarShip (STARSHIP) المباشر لليوم هو USD 0.0332422 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 625.02K . يتم تحديث سعر STARSHIP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق StarShip الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 465.42 - تغيير سعر StarShip خلال اليوم هو -1.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 18.80M

أداء سعر StarShip (STARSHIP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر StarShip مقابل USD هو $ -0.00046406590244055 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر StarShip مقابل USD هو $ +0.0120719281 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر StarShip مقابل USD هو $ +0.0183869589 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر StarShip مقابل USD هو $ +0.009500917559519672 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00046406590244055 -1.37% 30 يوم $ +0.0120719281 +36.32% 60 يوم $ +0.0183869589 +55.31% 90 يوم $ +0.009500917559519672 +40.02%

تحليل سعر StarShip (STARSHIP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر StarShip: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03250047$ 0.03250047 $ 0.03250047 24 ساعة مرتفع $ 0.03407658$ 0.03407658 $ 0.03407658 عالية طوال الوقت $ 6.11$ 6.11 $ 6.11 تغير السعر (1 ساعة) +0.53% تغير السعر (1يوم) -1.37% تغير السعر (7 أيام) -8.38%

معلومات سوق StarShip (STARSHIP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: