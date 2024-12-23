سعر StarShip (STARSHIP)
سعر StarShip (STARSHIP) المباشر لليوم هو USD 0.0332422. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 625.02K. يتم تحديث سعر STARSHIP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق StarShip الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 465.42
- تغيير سعر StarShip خلال اليوم هو -1.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.80M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر STARSHIP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر STARSHIP.
خلال اليوم، كان سعر StarShip مقابل USD هو $ -0.00046406590244055 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر StarShip مقابل USD هو $ +0.0120719281 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر StarShip مقابل USD هو $ +0.0183869589 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر StarShip مقابل USD هو $ +0.009500917559519672 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00046406590244055
|-1.37%
|30 يوم
|$ +0.0120719281
|+36.32%
|60 يوم
|$ +0.0183869589
|+55.31%
|90 يوم
|$ +0.009500917559519672
|+40.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر StarShip: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.53%
-1.37%
-8.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
StarShip is a Binance Smart Chain Project created to bridge businesses and users onto blockchain technology. Within its first 6 months StarShip developed a non-custodial wallet, a token generator, online learning platform, and decentralized exchange. The core of StarShip business model is its DeFi platform. With profit that is generated from StarShip products, StarShip purchases the native token in the form of buybacks, thus increasing its value for investors. The StarShip token purchased is then distributed to stakeholders and operations. StarShip’s next-generation business model is the future of global business.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 STARSHIP إلى AUD
A$0.052855098
|1 STARSHIP إلى GBP
￡0.026261338
|1 STARSHIP إلى EUR
€0.03158009
|1 STARSHIP إلى USD
$0.0332422
|1 STARSHIP إلى MYR
RM0.148925056
|1 STARSHIP إلى TRY
₺1.169793018
|1 STARSHIP إلى JPY
¥5.197085548
|1 STARSHIP إلى RUB
₽3.41896027
|1 STARSHIP إلى INR
₹2.825254578
|1 STARSHIP إلى IDR
Rp536.164441066
|1 STARSHIP إلى PHP
₱1.949322608
|1 STARSHIP إلى EGP
￡E.1.690033448
|1 STARSHIP إلى BRL
R$0.202112576
|1 STARSHIP إلى CAD
C$0.047536346
|1 STARSHIP إلى BDT
৳3.955489378
|1 STARSHIP إلى NGN
₦51.378811898
|1 STARSHIP إلى UAH
₴1.388194272
|1 STARSHIP إلى VES
Bs1.6953522
|1 STARSHIP إلى PKR
Rs9.213408152
|1 STARSHIP إلى KZT
₸17.386003022
|1 STARSHIP إلى THB
฿1.139542616
|1 STARSHIP إلى TWD
NT$1.085690252
|1 STARSHIP إلى CHF
Fr0.029585558
|1 STARSHIP إلى HKD
HK$0.258291894
|1 STARSHIP إلى MAD
.د.م0.333086844