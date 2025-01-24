سعر StarSharks (SSS)
سعر StarSharks (SSS) المباشر لليوم هو USD 0.04556749. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SSS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق StarSharks الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 255.28
- تغيير سعر StarSharks خلال اليوم هو -1.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر StarSharks مقابل USD هو $ -0.00079826329572469 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر StarSharks مقابل USD هو $ -0.0026491298 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر StarSharks مقابل USD هو $ -0.0019246249 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر StarSharks مقابل USD هو $ +0.001888120748440204 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00079826329572469
|-1.72%
|30 يوم
|$ -0.0026491298
|-5.81%
|60 يوم
|$ -0.0019246249
|-4.22%
|90 يوم
|$ +0.001888120748440204
|+4.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر StarSharks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.35%
-1.72%
-7.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
StarSharks is a NFT-GameFi ecosystem based on the BSC chain developed by game players, governance committees, and game developers. The game integrates different types of games and breaks down barriers found between games by allowing players to use the same character to enter the Shark-metaverse. It enables players come together to build and govern a new metaverse and create a community culture in the Shark-metaverse.
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€0.0432891155
|1 SSS إلى USD
$0.04556749
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RM0.2023196556
|1 SSS إلى TRY
₺1.6258480432
|1 SSS إلى JPY
¥7.1208316623
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₽4.5512809012
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₹3.937031136
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Rp734.9594132347
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₱2.6670651897
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￡E.2.2915890721
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C$0.0651615107
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₴1.9111005306
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