سعر Starpad (SRP)
سعر Starpad (SRP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SRP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Starpad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 226.19
- تغيير سعر Starpad خلال اليوم هو -14.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Starpad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Starpad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Starpad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Starpad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-14.80%
|30 يوم
|$ 0
|-20.85%
|60 يوم
|$ 0
|-32.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Starpad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
-14.80%
-22.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Starpad is a NFT Gaming Platform which is the all-in-one, decentralized incubator ecosystem for NFT Gaming Startups. They empower game developers, investors, and players together to build a blockchain-based economy, accelerate the introduction of new NFT Games into the market through our Game Launchpad, and allow projects incubated by StarPunk to launch their own white-labelled NFT Marketplace.
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