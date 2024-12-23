سعر Starname (IOV)
سعر Starname (IOV) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 93.94K. يتم تحديث سعر IOV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Starname الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.75
- تغيير سعر Starname خلال اليوم هو +2.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 134.96M
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خلال اليوم، كان سعر Starname مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Starname مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Starname مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Starname مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.05%
|30 يوم
|$ 0
|-12.03%
|60 يوم
|$ 0
|-0.79%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Starname: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.49%
+2.05%
-26.35%
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