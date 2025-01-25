سعر StarMon (SMON)
سعر StarMon (SMON) المباشر لليوم هو USD 0.00540624. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SMON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق StarMon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.71
- تغيير سعر StarMon خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر StarMon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر StarMon مقابل USD هو $ -0.0001994761 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر StarMon مقابل USD هو $ -0.0002204567 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر StarMon مقابل USD هو $ -0.000291821334631064 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0001994761
|-3.68%
|60 يوم
|$ -0.0002204567
|-4.07%
|90 يوم
|$ -0.000291821334631064
|-5.12%
اكتشف أحدث تحليلات سعر StarMon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-4.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
StarMon Token (SMON) is the BEP-20 governance token of StarMon Metaverse. Hold tokens and participate in key governance voting related to the game, SMON holders will receive rewards. When players playing various games in StarMon or through UGC content plans, they can earn $SMON.
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