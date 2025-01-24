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سعر Starlink Program (SLK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SLK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Starlink Program الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 297.80 - تغيير سعر Starlink Program خلال اليوم هو -8.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Starlink Program (SLK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Starlink Program مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Starlink Program مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Starlink Program مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Starlink Program مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.31% 30 يوم $ 0 +151.92% 60 يوم $ 0 +116.38% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Starlink Program (SLK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Starlink Program: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01325498$ 0.01325498 $ 0.01325498 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) -8.31% تغير السعر (7 أيام) -59.48%

معلومات سوق Starlink Program (SLK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: