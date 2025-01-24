سعر Starlink Program (SLK)
سعر Starlink Program (SLK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SLK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Starlink Program الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 297.80
- تغيير سعر Starlink Program خلال اليوم هو -8.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Starlink Program مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Starlink Program مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Starlink Program مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Starlink Program مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.31%
|30 يوم
|$ 0
|+151.92%
|60 يوم
|$ 0
|+116.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Starlink Program: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
-8.31%
-59.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Starlink project was founded by the Starlink Foundation in the United States, which is committed to restoring the 1:1 simulation of its star artists to the metauniverse and allowing them to enjoy artists' image rights and intellectual property rights. Through Starlink TOKEN-SLK, many token holders can get “star time” shooting, endorsement, etc. Different “star time” values are different. The Starlink Project is a metaverse project co-founded by Upfluence, NoxInfluencer and other global first-line Internet media companies. It is committed to restoring its artists 1:1 to the metaverse, and also enjoys all intellectual property rights of artists. At the same time, we have reached a strategic cooperation with BTOK (Telegram), which can grab red envelopes, wear badges, wear NFT avatars and other landing applications in BTOK
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