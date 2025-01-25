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سعر Starlay Finance (LAY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LAY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Starlay Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.08 - تغيير سعر Starlay Finance خلال اليوم هو +1.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Starlay Finance (LAY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Starlay Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Starlay Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Starlay Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Starlay Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.35% 30 يوم $ 0 -23.24% 60 يوم $ 0 -41.60% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Starlay Finance (LAY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Starlay Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03823887$ 0.03823887 $ 0.03823887 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) +1.35% تغير السعر (7 أيام) -14.13%

معلومات سوق Starlay Finance (LAY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: