سعر STARKNET BROTHER (BROTHER)
سعر STARKNET BROTHER (BROTHER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.80M. يتم تحديث سعر BROTHER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق STARKNET BROTHER الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.70K
- تغيير سعر STARKNET BROTHER خلال اليوم هو -21.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1,000.00T
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خلال اليوم، كان سعر STARKNET BROTHER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر STARKNET BROTHER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر STARKNET BROTHER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر STARKNET BROTHER مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-21.40%
|30 يوم
|$ 0
|-67.94%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر STARKNET BROTHER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.78%
-21.40%
-48.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BROTHER: Stark's Community Revolution Liquidity Locked Forever 5% for community wallet take over Where Unity Meets Innovation Culture = Inevitable $BROTHER: Fueling Stark’s Community Revolution $BROTHER is a cultural movement. With liquidity locked permanently and 5% allocated to a community wallet, $BROTHER empowers a decentralized takeover driven by the people. Built to foster shared growth, it symbolizes that culture is inevitable in crypto, creating a resilient, community-centered ecosystem. STARKNET BROTHER is the new moto of the blockchain world.
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