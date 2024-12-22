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سعر STARKNET BROTHER (BROTHER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.80M . يتم تحديث سعر BROTHER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق STARKNET BROTHER الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.70K - تغيير سعر STARKNET BROTHER خلال اليوم هو -21.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1,000.00T

أداء سعر STARKNET BROTHER (BROTHER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر STARKNET BROTHER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر STARKNET BROTHER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر STARKNET BROTHER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر STARKNET BROTHER مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -21.40% 30 يوم $ 0 -67.94% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر STARKNET BROTHER (BROTHER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر STARKNET BROTHER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.78% تغير السعر (1يوم) -21.40% تغير السعر (7 أيام) -48.97%

معلومات سوق STARKNET BROTHER (BROTHER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: