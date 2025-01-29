سعر Starkman (STAM)
سعر Starkman (STAM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 824.99K. يتم تحديث سعر STAM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Starkman الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.05K
- تغيير سعر Starkman خلال اليوم هو -3.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00T
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خلال اليوم، كان سعر Starkman مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Starkman مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Starkman مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Starkman مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.80%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Starkman: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.89%
-3.80%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Coin Stam (meme token), project Starkman. The coin was released on the decentralized exchange Ecubo, with a total supply of 10,000,000,000,000 coins on the Starknet network (L2 Ethereum). Official website of the project: stamtoken.com The project was created by an open team on December 7, 2024. Project goal: To build a strong community, increase capital, and preserve the planet for future generations.
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