سعر Stark Owl (OWL)
سعر Stark Owl (OWL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OWL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stark Owl الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.25
- تغيير سعر Stark Owl خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر OWL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر OWL.
خلال اليوم، كان سعر Stark Owl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stark Owl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stark Owl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stark Owl مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-11.71%
|60 يوم
|$ 0
|-28.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stark Owl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-2.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Who's that hooting in the woods? It's $OWL, the hootiest of coins! Born as a tribute to Eli Ben Sasson – the StarkWare wizard – $OWL is the beak-on-the-blockchain in his nest. Not just a token, but a whole new flap in the crypto universe! $OWL's not about ruffling feathers; it's about soaring through the StarkWare skies, making the blockchain world a hoot for all. What's $OWL's game? Simple: it's bringing the crypto perch to every branch, whether you're a wide-eyed fledgling or an old-hat hawk. Get ready to spread your wings with $OWL – it's a hoot!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 OWL إلى AUD
A$--
|1 OWL إلى GBP
￡--
|1 OWL إلى EUR
€--
|1 OWL إلى USD
$--
|1 OWL إلى MYR
RM--
|1 OWL إلى TRY
₺--
|1 OWL إلى JPY
¥--
|1 OWL إلى RUB
₽--
|1 OWL إلى INR
₹--
|1 OWL إلى IDR
Rp--
|1 OWL إلى PHP
₱--
|1 OWL إلى EGP
￡E.--
|1 OWL إلى BRL
R$--
|1 OWL إلى CAD
C$--
|1 OWL إلى BDT
৳--
|1 OWL إلى NGN
₦--
|1 OWL إلى UAH
₴--
|1 OWL إلى VES
Bs--
|1 OWL إلى PKR
Rs--
|1 OWL إلى KZT
₸--
|1 OWL إلى THB
฿--
|1 OWL إلى TWD
NT$--
|1 OWL إلى CHF
Fr--
|1 OWL إلى HKD
HK$--
|1 OWL إلى MAD
.د.م--