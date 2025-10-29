سعر Stargate Bridged USDT0 المباشر اليوم هو 1 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي USDT0 إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر USDT0 بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Stargate Bridged USDT0 المباشر اليوم هو 1 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي USDT0 إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر USDT0 بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن USDT0

معلومات سعر USDT0

اقتصاد توكن USDT0

توقعات سعر USDT0

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Stargate Bridged USDT0

سعر Stargate Bridged USDT0 (USDT0)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 USDT0 إلى USD:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Stargate Bridged USDT0 (USDT0) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:29:38 (UTC+8)

معلومات سعر Stargate Bridged USDT0 (USDT0) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.996392
$ 0.996392$ 0.996392
24 ساعة منخفض
$ 1.003
$ 1.003$ 1.003
24 ساعة مرتفع

$ 0.996392
$ 0.996392$ 0.996392

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.013
$ 1.013$ 1.013

$ 0.93476
$ 0.93476$ 0.93476

+0.05%

+0.02%

+0.09%

+0.09%

سعر Stargate Bridged USDT0 (USDT0) في الوقت الحقيقي هو $1. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول USDT0 بين أدنى سعر $ 0.996392 وأعلى سعر $ 1.003، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUSDT0 على الإطلاق هو $ 1.013، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.93476.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير USDT0 +0.05% على مدار الساعة الماضية، +0.02% على مدار 24 ساعة، و +0.09% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Stargate Bridged USDT0 (USDT0)

$ 2.84M
$ 2.84M$ 2.84M

--
----

$ 2.84M
$ 2.84M$ 2.84M

2.84M
2.84M 2.84M

2,836,841.325667
2,836,841.325667 2,836,841.325667

القيمة السوقية الحالية لـ Stargate Bridged USDT0 هي $ 2.84M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ USDT0 يبلغ 2.84M، مع إجمالي عرض 2836841.325667. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.84M.

سجل سعر Stargate Bridged USDT0 (USDT0) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stargate Bridged USDT0 مقابل USD هو $ +0.00021129 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stargate Bridged USDT0 مقابل USD هو $ -0.0007656000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stargate Bridged USDT0 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stargate Bridged USDT0 مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00021129+0.02%
30 يوم$ -0.0007656000-0.07%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Stargate Bridged USDT0 ( USDT0 )

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر Stargate Bridged USDT0 (USD)

كم ستكون قيمة Stargate Bridged USDT0 (USDT0) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Stargate Bridged USDT0 (USDT0) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Stargate Bridged USDT0.

تحقق الآن من توقعات سعر Stargate Bridged USDT0!

عملة USDT0 إلى العملات المحلية

توكنوميكس Stargate Bridged USDT0 (USDT0)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Stargate Bridged USDT0 (USDT0) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس USDT0 والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Stargate Bridged USDT0 (USDT0)

كم يساوي Stargate Bridged USDT0 (USDT0) اليوم؟
سعر USDT0 المباشر في USD هو USD 1.0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر USDT0 إلى USD الحالي؟
سعر USDT0 إلى USD الحالي هو $ 1.0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Stargate Bridged USDT0 ؟
القيمة السوقية لعملة USDT0 هي $ 2.84M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن USDT0؟
العرض المتداول لتوكن USDT0 هو 2.84M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ USDT0؟
حقق USDT0 سعرًا قياسيًا قدره 1.013 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ USDT0؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.93476 USDT0.
ما هو حجم تداول USDT0؟
حجم تداول USDT0 المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع USDT0 هذا العام؟
قد يرتفع USDT0 هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر USDT0 لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:29:38 (UTC+8)

تحديثات Stargate Bridged USDT0 (USDT0) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,933.04
$112,933.04$112,933.04

-1.49%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,996.19
$3,996.19$3,996.19

-2.45%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04020
$0.04020$0.04020

-13.43%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.15
$194.15$194.15

-2.38%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2154
$3.2154$3.2154

-16.64%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,996.19
$3,996.19$3,996.19

-2.45%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,933.04
$112,933.04$112,933.04

-1.49%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.15
$194.15$194.15

-2.38%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6280
$2.6280$2.6280

-0.30%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19303
$0.19303$0.19303

-3.37%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.11200
$0.11200$0.11200

+5,500.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00004000
$0.00004000$0.00004000

+515.38%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000320
$0.0000000320$0.0000000320

+272.09%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.138
$2.138$2.138

+185.06%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000031
$0.000000000000000000000031$0.000000000000000000000031

+181.81%