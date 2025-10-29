معلومات سعر Stargate Bridged USDT0 (USDT0) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.996392 $ 0.996392 $ 0.996392 24 ساعة منخفض $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.996392$ 0.996392 $ 0.996392 24 ساعة مرتفع $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 عالية طوال الوقت $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 أدنى سعر $ 0.93476$ 0.93476 $ 0.93476 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) +0.02% تغير السعر (7 أيام) +0.09% تغير السعر (7 أيام) +0.09%

سعر Stargate Bridged USDT0 (USDT0) في الوقت الحقيقي هو $1. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول USDT0 بين أدنى سعر $ 0.996392 وأعلى سعر $ 1.003، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUSDT0 على الإطلاق هو $ 1.013، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.93476.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير USDT0 +0.05% على مدار الساعة الماضية، +0.02% على مدار 24 ساعة، و +0.09% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Stargate Bridged USDT0 (USDT0)

القيمة السوقية $ 2.84M$ 2.84M $ 2.84M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.84M$ 2.84M $ 2.84M إمداد دورة التداول 2.84M 2.84M 2.84M إجمالي العرض 2,836,841.325667 2,836,841.325667 2,836,841.325667

القيمة السوقية الحالية لـ Stargate Bridged USDT0 هي $ 2.84M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ USDT0 يبلغ 2.84M، مع إجمالي عرض 2836841.325667. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.84M.