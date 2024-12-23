سعر StarDOGE (STARDOGE)
سعر StarDOGE (STARDOGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.26M. يتم تحديث سعر STARDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق StarDOGE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 755.30K
- تغيير سعر StarDOGE خلال اليوم هو -21.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر StarDOGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر StarDOGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر StarDOGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر StarDOGE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-21.83%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر StarDOGE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.07%
-21.83%
-36.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
StarDOGE is a bsc chain game publishing and launching platform. Launched in August 2023. It is a brand new product of Gamefi + memecoin.StarDOGE is not controlled by one party, hence the platform will be more resistant to censorship, while enabling easier participation.StarDOGE gives back to its users by allowing them to interact and socialize in the virtual world through its Game Quest platform. It is a brand new product from Gamefi + memecoin
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