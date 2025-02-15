سعر Star Wars Cat (SWCAT)
سعر Star Wars Cat (SWCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SWCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Star Wars Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.27
- تغيير سعر Star Wars Cat خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Star Wars Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Star Wars Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Star Wars Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Star Wars Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+3.06%
|60 يوم
|$ 0
|-0.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Star Wars Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Star Wars Cat is a comprehensive metaverse gamefi protocol with lots of playing methods including interstellar card slot mining, feeding and growth, dividend system, breeding and trading, casino gambling.
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