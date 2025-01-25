سعر Star Pepe (PEPES)
سعر Star Pepe (PEPES) المباشر لليوم هو USD 0.00540838. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PEPES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Star Pepe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.63K
- تغيير سعر Star Pepe خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Star Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Star Pepe مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Star Pepe مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Star Pepe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
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|30 يوم
|$ 0.0000000000
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|60 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Star Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Every holder is guaranteed to receive a fair allocation from staking for levels to participate in token developments. Based on how many $PEPES you’ve bet, the model is divided into nine tiers. Additionally, the team’s partner projects and projects that they have incubated offer free tokens. Star Pepe desires to allow its holders to make money by building, earning, winning and holding. Star Pepe wants to reach that by creating a community of people with a standard goal that is ready to perform hard and donate towards that purpose.
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