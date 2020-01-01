توكنوميكس Star AI (MSTAR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Star AI (MSTAR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Star AI (MSTAR) Previously known as MerlinStarter, Star AI is a next-generation AI digital human incubation and asset issuance platform. It empowers individuals, creators, and Web3 projects to launch their own AI-driven on-chain digital humans with ease. By combining AI with blockchain, Star AI pioneers a new era of the AI IP economy. Acting as a Web3-native AI MCN (Multi-Channel Network), it not only supports the creation and monetization of digital human assets, but also enables seamless trading, subscription, and circulation of these AI-powered identities across the decentralized ecosystem. Whether you're a project looking to boost engagement or a creator ready to turn your AI persona into an on-chain asset, Star AI is the gateway to the future of Web3 AI. الموقع الرسمي: https://merlinstarter.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.merlinstarter.com/ اشتر MSTAR الآن!

توكنوميكس Star AI (MSTAR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Star AI (MSTAR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 594.81M $ 594.81M $ 594.81M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.074826 $ 0.074826 $ 0.074826 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00139022 $ 0.00139022 $ 0.00139022 السعر الحالي: $ 0.00201187 $ 0.00201187 $ 0.00201187 معرفة المزيد عن سعر Star AI (MSTAR)

توكنوميكس Star AI (MSTAR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Star AI (MSTAR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MSTAR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MSTAR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MSTAR، استكشف السعر المباشر لتوكن MSTAR!

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