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سعر Star AI (MSTAR) المباشر لليوم هو USD 0.00425938 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.53M . يتم تحديث سعر MSTAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Star AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Star AI خلال اليوم هو -6.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 594.81M

أداء سعر Star AI (MSTAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Star AI مقابل USD هو $ -0.000316050428690661 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Star AI مقابل USD هو $ -0.0011241700 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Star AI مقابل USD هو $ -0.0015187513 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Star AI مقابل USD هو $ -0.00705366987409922 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000316050428690661 -6.90% 30 يوم $ -0.0011241700 -26.39% 60 يوم $ -0.0015187513 -35.65% 90 يوم $ -0.00705366987409922 -62.34%

تحليل سعر Star AI (MSTAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Star AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00419687$ 0.00419687 $ 0.00419687 24 ساعة مرتفع $ 0.0045755$ 0.0045755 $ 0.0045755 عالية طوال الوقت $ 0.074826$ 0.074826 $ 0.074826 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -6.90% تغير السعر (7 أيام) -13.46%

معلومات سوق Star AI (MSTAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: