سعر Star AI (MSTAR)
سعر Star AI (MSTAR) المباشر لليوم هو USD 0.00425938. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.53M. يتم تحديث سعر MSTAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Star AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Star AI خلال اليوم هو -6.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 594.81M
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خلال اليوم، كان سعر Star AI مقابل USD هو $ -0.000316050428690661 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Star AI مقابل USD هو $ -0.0011241700 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Star AI مقابل USD هو $ -0.0015187513 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Star AI مقابل USD هو $ -0.00705366987409922 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000316050428690661
|-6.90%
|30 يوم
|$ -0.0011241700
|-26.39%
|60 يوم
|$ -0.0015187513
|-35.65%
|90 يوم
|$ -0.00705366987409922
|-62.34%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Star AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
-6.90%
-13.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Previously known as MerlinStarter, Star AI is a next-generation AI digital human incubation and asset issuance platform. It empowers individuals, creators, and Web3 projects to launch their own AI-driven on-chain digital humans with ease. By combining AI with blockchain, Star AI pioneers a new era of the AI IP economy. Acting as a Web3-native AI MCN (Multi-Channel Network), it not only supports the creation and monetization of digital human assets, but also enables seamless trading, subscription, and circulation of these AI-powered identities across the decentralized ecosystem. Whether you're a project looking to boost engagement or a creator ready to turn your AI persona into an on-chain asset, Star AI is the gateway to the future of Web3 AI.
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