توكنوميكس Stank Memes (STANK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Stank Memes (STANK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Stank Memes (STANK) Stank Memes is an internet slang term referring to poor quality memes which are often presented as the opposite of "dank memes". Elon Musk's acquired stankmemes.com domain and we just acquired stankmemes.net Elon Musk's acquisition of the domain stankmemes.com in February 2019 garnered significant attention. The term "stank memes" refers to low-quality or "bad" memes, often considered the opposite of "dank memes." Musk's creation of the stankmemes.com website was seen as a playful engagement with meme culture, particularly among younger audiences. الموقع الرسمي: https://stankmemes.net/ اشتر STANK الآن!

توكنوميكس Stank Memes (STANK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Stank Memes (STANK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.97K $ 7.97K $ 7.97K إجمالي العرض: $ 997.03M $ 997.03M $ 997.03M العرض المتداول: $ 997.03M $ 997.03M $ 997.03M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.97K $ 7.97K $ 7.97K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Stank Memes (STANK)

توكنوميكس Stank Memes (STANK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Stank Memes (STANK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STANK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STANK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STANK، استكشف السعر المباشر لتوكن STANK!

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