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سعر Stank Memes (STANK) المباشر لليوم هو USD 0.00003893 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 44.82K . يتم تحديث سعر STANK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stank Memes الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.09M - تغيير سعر Stank Memes خلال اليوم هو -84.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Stank Memes (STANK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stank Memes مقابل USD هو $ -0.000211678634766922 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stank Memes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stank Memes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stank Memes مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000211678634766922 -84.46% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Stank Memes (STANK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stank Memes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00002449$ 0.00002449 $ 0.00002449 24 ساعة مرتفع $ 0.00029535$ 0.00029535 $ 0.00029535 عالية طوال الوقت $ 0.00029535$ 0.00029535 $ 0.00029535 تغير السعر (1 ساعة) +18.66% تغير السعر (1يوم) -84.46% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Stank Memes (STANK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: