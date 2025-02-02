سعر Stank Memes (STANK)
سعر Stank Memes (STANK) المباشر لليوم هو USD 0.00003893. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 44.82K. يتم تحديث سعر STANK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stank Memes الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.09M
- تغيير سعر Stank Memes خلال اليوم هو -84.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Stank Memes مقابل USD هو $ -0.000211678634766922 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stank Memes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stank Memes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stank Memes مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000211678634766922
|-84.46%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stank Memes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+18.66%
-84.46%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Stank Memes is an internet slang term referring to poor quality memes which are often presented as the opposite of "dank memes". Elon Musk's acquired stankmemes.com domain and we just acquired stankmemes.net Elon Musk's acquisition of the domain stankmemes.com in February 2019 garnered significant attention. The term "stank memes" refers to low-quality or "bad" memes, often considered the opposite of "dank memes." Musk's creation of the stankmemes.com website was seen as a playful engagement with meme culture, particularly among younger audiences.
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