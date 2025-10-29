معلومات سعر Standard Trust Assurance Community (STACO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 أدنى سعر $ 0.01060324$ 0.01060324 $ 0.01060324 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر Standard Trust Assurance Community (STACO) في الوقت الحقيقي هو $0.01110277. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STACO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTACO على الإطلاق هو $ 1.011، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01060324.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STACO -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Standard Trust Assurance Community (STACO)

القيمة السوقية $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Standard Trust Assurance Community هي $ 1.11M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STACO يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.11M.