معلومات سعر Standard Protocol (STND) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 3.06$ 3.06 $ 3.06 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -6.35% تغير السعر (7 أيام) +7.79% تغير السعر (7 أيام) +7.79%

سعر Standard Protocol (STND) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STND بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTND على الإطلاق هو $ 3.06، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STND -0.07% على مدار الساعة الماضية، -6.35% على مدار 24 ساعة، و +7.79% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Standard Protocol (STND)

القيمة السوقية $ 79.54K$ 79.54K $ 79.54K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 87.43K$ 87.43K $ 87.43K إمداد دورة التداول 90.97M 90.97M 90.97M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Standard Protocol هي $ 79.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STND يبلغ 90.97M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 87.43K.