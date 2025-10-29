سعر Standard Protocol المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي STND إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر STND بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Standard Protocol المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي STND إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر STND بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Standard Protocol

سعر Standard Protocol (STND)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 STND إلى USD:

$0.00087427
$0.00087427
-6.30%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة.
مخطط أسعار Standard Protocol (STND) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:53:14 (UTC+8)

معلومات سعر Standard Protocol (STND) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 3.06
$ 3.06

$ 0
$ 0

-0.07%

-6.35%

+7.79%

+7.79%

سعر Standard Protocol (STND) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STND بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTND على الإطلاق هو $ 3.06، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STND -0.07% على مدار الساعة الماضية، -6.35% على مدار 24 ساعة، و +7.79% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Standard Protocol (STND)

$ 79.54K
$ 79.54K

--
--

$ 87.43K
$ 87.43K

90.97M
90.97M

100,000,000.0
100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Standard Protocol هي $ 79.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STND يبلغ 90.97M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 87.43K.

سجل سعر Standard Protocol (STND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Standard Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Standard Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Standard Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Standard Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-6.35%
30 يوم$ 0-23.27%
60 يوم$ 0-66.02%
90 يوم$ 0--

ما هو Standard Protocol ( STND )

Standard is building tools for Web3.0 that welcome newcomers, that invite them in and provide a future that empowers all people in every blockchain.

Standard introduces new kind of Decentralized finance based on EIP-5252, which follows crypto's true ethos from Bitcoin, "not your keys, not your crypto". Standard believes in the quote, "not your keys, not your defi", and it tries to make new finance where one could have true self-ownership of his or her digital asset starting with exchange with New Order and payment with its ecosystem's stable currency, SAFU.

المصدر Standard Protocol (STND)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Standard Protocol (USD)

كم ستكون قيمة Standard Protocol (STND) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Standard Protocol (STND) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Standard Protocol.

تحقق الآن من توقعات سعر Standard Protocol!

عملة STND إلى العملات المحلية

توكنوميكس Standard Protocol (STND)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Standard Protocol (STND) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس STND والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Standard Protocol (STND)

كم يساوي Standard Protocol (STND) اليوم؟
سعر STND المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر STND إلى USD الحالي؟
سعر STND إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Standard Protocol ؟
القيمة السوقية لعملة STND هي $ 79.54K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن STND؟
العرض المتداول لتوكن STND هو 90.97M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ STND؟
حقق STND سعرًا قياسيًا قدره 3.06 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ STND؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 STND.
ما هو حجم تداول STND؟
حجم تداول STND المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع STND هذا العام؟
قد يرتفع STND هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر STND لمزيد من التحليل المتعمق.
