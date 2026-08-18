سعر Stand With Crypto Fund اليوم

السعر المباشر لمشروع Stand With Crypto Fund (SWC) اليوم هو $ 0.01428443، مع تغير بنسبة 0.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SWC الحالي إلى USD هو $ 0.01428443 لكل SWC.

يحتل Stand With Crypto Fund حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,284.43، مع عرض متداول قدره 1.00M SWC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SWC بين $ 0.01425174 (أدنى) و$ 0.01441956 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.25، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01399517.

على المدى القصير، تحرك SWC بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 7.18.

معلومات سوق Stand With Crypto Fund (SWC)

القيمة السوقية $ 14.28K$ 14.28K $ 14.28K الحجم (24 ساعة) $ 7.18$ 7.18 $ 7.18 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.28K$ 14.28K $ 14.28K إمداد دورة التداول 1.00M 1.00M 1.00M إجمالي العرض 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Stand With Crypto Fund هي $ 14.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.18. العرض المتداول لـ SWC يبلغ 1.00M، مع إجمالي عرض 1000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.28K.