توكنوميكس Stakingverse Staked LYX (SLYX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Stakingverse Staked LYX (SLYX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Stakingverse Staked LYX (SLYX) Stakingverse Staked LYX (sLYX) is the non-rebasing liquid staking token of the Stakingverse protocol. Stakingverse is a non-custodial liquid staking platform on the LUKSO blockchain. sLYX can be used in DeFi on the LUKSO blockchain while keeping your staking rewards intact. Stakingverse also offers non-custodial liquid staking for Ethereum via their StakeWise V3 vault and a set up and consultancy service for home stakers. الموقع الرسمي: https://stakingverse.io اشتر SLYX الآن!

توكنوميكس Stakingverse Staked LYX (SLYX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Stakingverse Staked LYX (SLYX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 262.02K $ 262.02K $ 262.02K إجمالي العرض: $ 274.27K $ 274.27K $ 274.27K العرض المتداول: $ 274.27K $ 274.27K $ 274.27K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 262.02K $ 262.02K $ 262.02K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.084 $ 1.084 $ 1.084 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.601962 $ 0.601962 $ 0.601962 السعر الحالي: $ 0.955324 $ 0.955324 $ 0.955324 معرفة المزيد عن سعر Stakingverse Staked LYX (SLYX)

توكنوميكس Stakingverse Staked LYX (SLYX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Stakingverse Staked LYX (SLYX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SLYX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SLYX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SLYX، استكشف السعر المباشر لتوكن SLYX!

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