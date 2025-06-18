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سعر Stakingverse Staked LYX (SLYX) المباشر لليوم هو USD 0.857794 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 232.96K . يتم تحديث سعر SLYX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stakingverse Staked LYX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Stakingverse Staked LYX خلال اليوم هو -6.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 271.58K

أداء سعر Stakingverse Staked LYX (SLYX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stakingverse Staked LYX مقابل USD هو $ -0.0611584678882749 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stakingverse Staked LYX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stakingverse Staked LYX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stakingverse Staked LYX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0611584678882749 -6.65% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Stakingverse Staked LYX (SLYX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stakingverse Staked LYX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.850264$ 0.850264 $ 0.850264 24 ساعة مرتفع $ 0.923009$ 0.923009 $ 0.923009 عالية طوال الوقت $ 1.084$ 1.084 $ 1.084 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) -6.65% تغير السعر (7 أيام) -10.68%

معلومات سوق Stakingverse Staked LYX (SLYX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: