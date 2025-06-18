سعر Stakingverse Staked LYX (SLYX)
سعر Stakingverse Staked LYX (SLYX) المباشر لليوم هو USD 0.857794. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 232.96K. يتم تحديث سعر SLYX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stakingverse Staked LYX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Stakingverse Staked LYX خلال اليوم هو -6.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 271.58K
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خلال اليوم، كان سعر Stakingverse Staked LYX مقابل USD هو $ -0.0611584678882749 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stakingverse Staked LYX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stakingverse Staked LYX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stakingverse Staked LYX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0611584678882749
|-6.65%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stakingverse Staked LYX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
-6.65%
-10.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Stakingverse Staked LYX (sLYX) is the non-rebasing liquid staking token of the Stakingverse protocol. Stakingverse is a non-custodial liquid staking platform on the LUKSO blockchain. sLYX can be used in DeFi on the LUKSO blockchain while keeping your staking rewards intact. Stakingverse also offers non-custodial liquid staking for Ethereum via their StakeWise V3 vault and a set up and consultancy service for home stakers.
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€0.73770284
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