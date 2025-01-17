سعر Staking Compound ORAI (SCORAI)
سعر Staking Compound ORAI (SCORAI) المباشر لليوم هو USD 15.26. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SCORAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Staking Compound ORAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 675.92
- تغيير سعر Staking Compound ORAI خلال اليوم هو +1.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Staking Compound ORAI مقابل USD هو $ +0.293952 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Staking Compound ORAI مقابل USD هو $ -0.5132655220 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Staking Compound ORAI مقابل USD هو $ +8.2754918960 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Staking Compound ORAI مقابل USD هو $ +5.834690175888442 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.293952
|+1.96%
|30 يوم
|$ -0.5132655220
|-3.36%
|60 يوم
|$ +8.2754918960
|+54.23%
|90 يوم
|$ +5.834690175888442
|+61.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Staking Compound ORAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
+1.96%
-5.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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