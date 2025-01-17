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سعر Staking Compound ORAI (SCORAI) المباشر لليوم هو USD 15.26 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SCORAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Staking Compound ORAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 675.92 - تغيير سعر Staking Compound ORAI خلال اليوم هو +1.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Staking Compound ORAI (SCORAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staking Compound ORAI مقابل USD هو $ +0.293952 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Staking Compound ORAI مقابل USD هو $ -0.5132655220 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Staking Compound ORAI مقابل USD هو $ +8.2754918960 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Staking Compound ORAI مقابل USD هو $ +5.834690175888442 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.293952 +1.96% 30 يوم $ -0.5132655220 -3.36% 60 يوم $ +8.2754918960 +54.23% 90 يوم $ +5.834690175888442 +61.90%

تحليل سعر Staking Compound ORAI (SCORAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Staking Compound ORAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 12.57$ 12.57 $ 12.57 24 ساعة مرتفع $ 15.31$ 15.31 $ 15.31 عالية طوال الوقت $ 367.28$ 367.28 $ 367.28 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) +1.96% تغير السعر (7 أيام) -5.10%

معلومات سوق Staking Compound ORAI (SCORAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: