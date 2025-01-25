سعر StakeWise Staked GNO (OSGNO)
سعر StakeWise Staked GNO (OSGNO) المباشر لليوم هو USD 235.28. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OSGNO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق StakeWise Staked GNO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.70K
- تغيير سعر StakeWise Staked GNO خلال اليوم هو -3.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر StakeWise Staked GNO مقابل USD هو $ -8.1865403294622 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر StakeWise Staked GNO مقابل USD هو $ -46.5184322560 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر StakeWise Staked GNO مقابل USD هو $ -37.0536354720 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر StakeWise Staked GNO مقابل USD هو $ -6.4176994639578 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -8.1865403294622
|-3.36%
|30 يوم
|$ -46.5184322560
|-19.77%
|60 يوم
|$ -37.0536354720
|-15.74%
|90 يوم
|$ -6.4176994639578
|-2.65%
اكتشف أحدث تحليلات سعر StakeWise Staked GNO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
-3.36%
-8.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
StakeWise is a liquid staking platform that gives you control over how your GNO is staked. Whether you are a beginner, an advanced DeFi user, a solo staker, or an organization that requires a bespoke staking solution, StakeWise will help you stake GNO on the best terms and get osGNO, a liquid staking token, to keep your stake liquid. No matter if you are staking in a Solo Vault or in a Vault Marketplace, you can mint osETH to make your stake liquid. You can also convert GNO for osGNO to start staking with one click.
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