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سعر StakeWise Staked GNO (OSGNO) المباشر لليوم هو USD 235.28 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OSGNO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق StakeWise Staked GNO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.70K - تغيير سعر StakeWise Staked GNO خلال اليوم هو -3.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر StakeWise Staked GNO (OSGNO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر StakeWise Staked GNO مقابل USD هو $ -8.1865403294622 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر StakeWise Staked GNO مقابل USD هو $ -46.5184322560 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر StakeWise Staked GNO مقابل USD هو $ -37.0536354720 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر StakeWise Staked GNO مقابل USD هو $ -6.4176994639578 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -8.1865403294622 -3.36% 30 يوم $ -46.5184322560 -19.77% 60 يوم $ -37.0536354720 -15.74% 90 يوم $ -6.4176994639578 -2.65%

تحليل سعر StakeWise Staked GNO (OSGNO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر StakeWise Staked GNO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 233.8$ 233.8 $ 233.8 24 ساعة مرتفع $ 246.41$ 246.41 $ 246.41 عالية طوال الوقت $ 317.19$ 317.19 $ 317.19 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) -3.36% تغير السعر (7 أيام) -8.13%

معلومات سوق StakeWise Staked GNO (OSGNO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: