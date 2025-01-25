سعر StakeStone ETH (STONE)
سعر StakeStone ETH (STONE) المباشر لليوم هو USD 3,420.77. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STONE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق StakeStone ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.37M
- تغيير سعر StakeStone ETH خلال اليوم هو -3.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر StakeStone ETH مقابل USD هو $ -107.661092958767 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر StakeStone ETH مقابل USD هو $ -120.7357350730 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر StakeStone ETH مقابل USD هو $ -102.2673399200 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر StakeStone ETH مقابل USD هو $ +877.5320074597685 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -107.661092958767
|-3.05%
|30 يوم
|$ -120.7357350730
|-3.52%
|60 يوم
|$ -102.2673399200
|-2.98%
|90 يوم
|$ +877.5320074597685
|+34.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر StakeStone ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
-3.05%
-1.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
StakeStone is an omnichain LST liquidity distribution network. StakeStone is dedicated to building a new liquidity asset called STONE, which offers higher capital efficiency and cross-chain compatibility. By integrating a portfolio of blue-chip assets, STONE provides optimized staking yields for both stakers and protocols in a one-stop shop. Moreover, STONE’s cross-chain interoperability makes it an ideal underlying asset for protocols across multiple chains, and the growing use cases for STONE on various chains offer STONE users an additional layer of yield.
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