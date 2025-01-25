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سعر StakeStone ETH (STONE) المباشر لليوم هو USD 3,420.77 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STONE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق StakeStone ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.37M - تغيير سعر StakeStone ETH خلال اليوم هو -3.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر StakeStone ETH (STONE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر StakeStone ETH مقابل USD هو $ -107.661092958767 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر StakeStone ETH مقابل USD هو $ -120.7357350730 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر StakeStone ETH مقابل USD هو $ -102.2673399200 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر StakeStone ETH مقابل USD هو $ +877.5320074597685 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -107.661092958767 -3.05% 30 يوم $ -120.7357350730 -3.52% 60 يوم $ -102.2673399200 -2.98% 90 يوم $ +877.5320074597685 +34.50%

تحليل سعر StakeStone ETH (STONE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر StakeStone ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,401.84$ 3,401.84 $ 3,401.84 24 ساعة مرتفع $ 3,552.33$ 3,552.33 $ 3,552.33 عالية طوال الوقت $ 4,218.39$ 4,218.39 $ 4,218.39 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) -3.05% تغير السعر (7 أيام) -1.90%

معلومات سوق StakeStone ETH (STONE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: