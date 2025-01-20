سعر StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE)
سعر StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) المباشر لليوم هو USD 3,211.47. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 470.20M. يتم تحديث سعر BERASTONE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق StakeStone Berachain Vault Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.34M
- تغيير سعر StakeStone Berachain Vault Token خلال اليوم هو -2.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 146.08K
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خلال اليوم، كان سعر StakeStone Berachain Vault Token مقابل USD هو $ -99.034322328386 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر StakeStone Berachain Vault Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر StakeStone Berachain Vault Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر StakeStone Berachain Vault Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -99.034322328386
|-2.99%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر StakeStone Berachain Vault Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.87%
-2.99%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
StakeStone’s Berachain Vault, featuring two new yield-bearing assets: beraSTONE and the upcoming beraSBTC. The Berachain Vault is your gateway to engaging early with Berachain’s ecosystem, offering exceptional composability and flexibility by leveraging beraSTONE and beraSBTC within DeFi. As part of StakeStone’s liquidity infrastructure, the Berachain Vault enables users to explore Boyco, participate in Berachain’s Proof of Liquidity (PoL), and effortlessly earn multiple rewards. Additionally, beraSTONE and beraSBTC integrate seamlessly with top-tier DeFi platforms, allowing users to create advanced strategies and maximize yields on Berachain.
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