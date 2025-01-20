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سعر StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) المباشر لليوم هو USD 3,211.47 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 470.20M . يتم تحديث سعر BERASTONE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق StakeStone Berachain Vault Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.34M - تغيير سعر StakeStone Berachain Vault Token خلال اليوم هو -2.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 146.08K

أداء سعر StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر StakeStone Berachain Vault Token مقابل USD هو $ -99.034322328386 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر StakeStone Berachain Vault Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر StakeStone Berachain Vault Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر StakeStone Berachain Vault Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -99.034322328386 -2.99% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر StakeStone Berachain Vault Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,131.68$ 3,131.68 $ 3,131.68 24 ساعة مرتفع $ 3,453.2$ 3,453.2 $ 3,453.2 عالية طوال الوقت $ 3,453.2$ 3,453.2 $ 3,453.2 تغير السعر (1 ساعة) -0.87% تغير السعر (1يوم) -2.99% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: