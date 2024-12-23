سعر StakeEase Restaked ETH (SXETH)
سعر StakeEase Restaked ETH (SXETH) المباشر لليوم هو USD 3,919.2. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.44M. يتم تحديث سعر SXETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق StakeEase Restaked ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 391.92
- تغيير سعر StakeEase Restaked ETH خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 622.41
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خلال اليوم، كان سعر StakeEase Restaked ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر StakeEase Restaked ETH مقابل USD هو $ +2,305.0433829600 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر StakeEase Restaked ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر StakeEase Restaked ETH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +2,305.0433829600
|+58.81%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر StakeEase Restaked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Omnichain Restaking Index. In its unified vault, StakeEase consolidates multiple LRTs and mints sxETH as a representation asset. The underlying LRTs are then put into DeFi strategies to optimise the base yield. This vault simplifies the restaking experience for the user, gives them access to diversified rewards, offers downside protection, opens up new yield generating avenues, and reduces the LRT fragmentation in L2s. With an insurance pool to underwrite losses in peg, sxETH aims to curb losses in case of any individual LRT experiencing a depegging events.
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