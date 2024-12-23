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سعر StakeEase Restaked ETH (SXETH) المباشر لليوم هو USD 3,919.2 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.44M . يتم تحديث سعر SXETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق StakeEase Restaked ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 391.92 - تغيير سعر StakeEase Restaked ETH خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 622.41

أداء سعر StakeEase Restaked ETH (SXETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر StakeEase Restaked ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر StakeEase Restaked ETH مقابل USD هو $ +2,305.0433829600 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر StakeEase Restaked ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر StakeEase Restaked ETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +2,305.0433829600 +58.81% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر StakeEase Restaked ETH (SXETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر StakeEase Restaked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 3,928.76$ 3,928.76 $ 3,928.76 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق StakeEase Restaked ETH (SXETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: