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سعر Staked Yearn Ether (ST-YETH) المباشر لليوم هو USD 2,780.61 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ST-YETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Staked Yearn Ether الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.10K - تغيير سعر Staked Yearn Ether خلال اليوم هو -1.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Staked Yearn Ether (ST-YETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staked Yearn Ether مقابل USD هو $ -53.778102740727 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked Yearn Ether مقابل USD هو $ -554.7567204900 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked Yearn Ether مقابل USD هو $ -912.0993069930 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked Yearn Ether مقابل USD هو $ -564.9816039440317 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -53.778102740727 -1.90% 30 يوم $ -554.7567204900 -19.95% 60 يوم $ -912.0993069930 -32.80% 90 يوم $ -564.9816039440317 -16.88%

تحليل سعر Staked Yearn Ether (ST-YETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked Yearn Ether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2,746.42$ 2,746.42 $ 2,746.42 24 ساعة مرتفع $ 2,887.74$ 2,887.74 $ 2,887.74 عالية طوال الوقت $ 4,310.08$ 4,310.08 $ 4,310.08 تغير السعر (1 ساعة) +0.53% تغير السعر (1يوم) -1.90% تغير السعر (7 أيام) -3.47%

معلومات سوق Staked Yearn Ether (ST-YETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: