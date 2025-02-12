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سعر Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV) المباشر لليوم هو USD 1.029 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ST-YCRV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Staked Yearn CRV Vault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Staked Yearn CRV Vault خلال اليوم هو -0.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staked Yearn CRV Vault مقابل USD هو $ -0.007033907888031 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked Yearn CRV Vault مقابل USD هو $ -0.3511858665 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked Yearn CRV Vault مقابل USD هو $ -0.5319772563 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked Yearn CRV Vault مقابل USD هو $ +0.454194168421726 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.007033907888031 -0.68% 30 يوم $ -0.3511858665 -34.12% 60 يوم $ -0.5319772563 -51.69% 90 يوم $ +0.454194168421726 +79.02%

تحليل سعر Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked Yearn CRV Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 24 ساعة مرتفع $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 عالية طوال الوقت $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) -0.68% تغير السعر (7 أيام) +4.00%

معلومات سوق Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: