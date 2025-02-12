سعر Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV)
سعر Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV) المباشر لليوم هو USD 1.029. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ST-YCRV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Staked Yearn CRV Vault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Staked Yearn CRV Vault خلال اليوم هو -0.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Staked Yearn CRV Vault مقابل USD هو $ -0.007033907888031 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked Yearn CRV Vault مقابل USD هو $ -0.3511858665 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked Yearn CRV Vault مقابل USD هو $ -0.5319772563 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked Yearn CRV Vault مقابل USD هو $ +0.454194168421726 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.007033907888031
|-0.68%
|30 يوم
|$ -0.3511858665
|-34.12%
|60 يوم
|$ -0.5319772563
|-51.69%
|90 يوم
|$ +0.454194168421726
|+79.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked Yearn CRV Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
-0.68%
+4.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
yCRV is Yearn Finance's new and improved veCRV wrapper system designed to tokenize Yearn's veCRV position which passes all revenue and benefits along to users. This system is composed of a base-token called yCRV which a user can deposit into any one of three `activated` positons to earn yield or voting power: st-yCRV, lp-yCRV, and vl-yCRV. st-yCRV yVault receives admin fees and bribes from locked CRV. lp-yCRV yVault converts yCRV into CRV/yCRV LP tokens and uses them to farm CRV emissions and trading fees. vl-yCRV yVault is for voting power on Curve.fi gauge weights.
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A$1.62582
|1 ST-YCRV إلى GBP
￡0.8232
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€0.98784
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$1.029
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RM4.58934
|1 ST-YCRV إلى TRY
₺37.08516
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¥156.85047
|1 ST-YCRV إلى RUB
₽99.28821
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₹89.28633
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Rp16,868.84976
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₱59.85693
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￡E.51.91305
|1 ST-YCRV إلى BRL
R$5.92704
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C$1.46118
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৳124.98234
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₦1,547.35875
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₴42.89901
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Bs61.74
|1 ST-YCRV إلى PKR
Rs287.10129
|1 ST-YCRV إلى KZT
₸520.74603
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฿35.03745
|1 ST-YCRV إلى TWD
NT$33.77178
|1 ST-YCRV إلى CHF
Fr0.93639
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HK$8.01591
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