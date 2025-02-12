سعر Staked VLX (STVLX)
سعر Staked VLX (STVLX) المباشر لليوم هو USD 0.00653714. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STVLX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Staked VLX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Staked VLX خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Staked VLX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked VLX مقابل USD هو $ -0.0013868993 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked VLX مقابل USD هو $ -0.0031430601 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked VLX مقابل USD هو $ -0.007387903747024269 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0013868993
|-21.21%
|60 يوم
|$ -0.0031430601
|-48.08%
|90 يوم
|$ -0.007387903747024269
|-53.05%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked VLX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+0.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
stVLX is a liquid staking derivative of VLX by Accumulated Finance, which is tradeable on decentralized exchanges and can be swapped back into VLX.
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|1 STVLX إلى AUD
A$0.0103286812
|1 STVLX إلى GBP
￡0.005229712
|1 STVLX إلى EUR
€0.0062756544
|1 STVLX إلى USD
$0.00653714
|1 STVLX إلى MYR
RM0.0291556444
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₺0.2355985256
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¥0.9964562502
|1 STVLX إلى RUB
₽0.6307686386
|1 STVLX إلى INR
₹0.5672276378
|1 STVLX إلى IDR
Rp107.1662123616
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₱0.3802654338
|1 STVLX إلى EGP
￡E.0.329798713
|1 STVLX إلى BRL
R$0.0376539264
|1 STVLX إلى CAD
C$0.0092827388
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৳0.7940010244
|1 STVLX إلى NGN
₦9.830224275
|1 STVLX إلى UAH
₴0.2725333666
|1 STVLX إلى VES
Bs0.3922284
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Rs1.8239274314
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₸3.3082504398
|1 STVLX إلى THB
฿0.222589617
|1 STVLX إلى TWD
NT$0.2145489348
|1 STVLX إلى CHF
Fr0.0059487974
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HK$0.0509243206
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