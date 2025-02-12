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سعر Staked VLX (STVLX) المباشر لليوم هو USD 0.00653714 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STVLX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Staked VLX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Staked VLX خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Staked VLX (STVLX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staked VLX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked VLX مقابل USD هو $ -0.0013868993 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked VLX مقابل USD هو $ -0.0031430601 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked VLX مقابل USD هو $ -0.007387903747024269 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0013868993 -21.21% 60 يوم $ -0.0031430601 -48.08% 90 يوم $ -0.007387903747024269 -53.05%

تحليل سعر Staked VLX (STVLX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked VLX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02693031$ 0.02693031 $ 0.02693031 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +0.39%

معلومات سوق Staked VLX (STVLX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: