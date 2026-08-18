سعر Staked Vetro USD اليوم

السعر المباشر لمشروع Staked Vetro USD (SVUSD) اليوم هو $ 1.006، مع تغير بنسبة 0.20% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SVUSD الحالي إلى USD هو $ 1.006 لكل SVUSD.

يحتل Staked Vetro USD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 103,858، مع عرض متداول قدره 103.26K SVUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SVUSD بين $ 1.005 (أدنى) و$ 1.008 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.013، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.984639.

على المدى القصير، تحرك SVUSD بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-0.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 292.08.

معلومات سوق Staked Vetro USD (SVUSD)

القيمة السوقية $ 103.86K$ 103.86K $ 103.86K الحجم (24 ساعة) $ 292.08$ 292.08 $ 292.08 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 103.86K$ 103.86K $ 103.86K إمداد دورة التداول 103.26K 103.26K 103.26K إجمالي العرض 103,256.8123105842 103,256.8123105842 103,256.8123105842

القيمة السوقية الحالية لـ Staked Vetro USD هي $ 103.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 292.08. العرض المتداول لـ SVUSD يبلغ 103.26K، مع إجمالي عرض 103256.8123105842. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 103.86K.