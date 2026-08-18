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سعر Staked Vetro USD المباشر اليوم هو 1.006 USD. القيمة السوقية لـ SVUSD هي 103,858 USD. تابع تحديثات أسعار SVUSD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Staked Vetro USD المباشر اليوم هو 1.006 USD. القيمة السوقية لـ SVUSD هي 103,858 USD. تابع تحديثات أسعار SVUSD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Staked Vetro USD (SVUSD)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SVUSD إلى USD:

$1.006
$1.006$1.006
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Staked Vetro USD (SVUSD) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:15:44 (UTC+8)

سعر Staked Vetro USD اليوم

السعر المباشر لمشروع Staked Vetro USD (SVUSD) اليوم هو $ 1.006، مع تغير بنسبة 0.20% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SVUSD الحالي إلى USD هو $ 1.006 لكل SVUSD.

يحتل Staked Vetro USD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 103,858، مع عرض متداول قدره 103.26K SVUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SVUSD بين $ 1.005 (أدنى) و$ 1.008 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.013، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.984639.

على المدى القصير، تحرك SVUSD بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-0.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 292.08.

معلومات سوق Staked Vetro USD (SVUSD)

$ 103.86K
$ 103.86K$ 103.86K

$ 292.08
$ 292.08$ 292.08

$ 103.86K
$ 103.86K$ 103.86K

103.26K
103.26K 103.26K

103,256.8123105842
103,256.8123105842 103,256.8123105842

القيمة السوقية الحالية لـ Staked Vetro USD هي $ 103.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 292.08. العرض المتداول لـ SVUSD يبلغ 103.26K، مع إجمالي عرض 103256.8123105842. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 103.86K.

سجل سعر Staked Vetro USD بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.005
$ 1.005$ 1.005
24 ساعة منخفض
$ 1.008
$ 1.008$ 1.008
24 ساعة مرتفع

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 1.013
$ 1.013$ 1.013

$ 0.984639
$ 0.984639$ 0.984639

0.00%

-0.19%

-0.82%

-0.82%

سجل سعر Staked Vetro USD (SVUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staked Vetro USD مقابل USD هو $ -0.00197647553773761 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked Vetro USD مقابل USD هو $ +0.0016291164 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked Vetro USD مقابل USD هو $ +0.0055195196 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked Vetro USD مقابل USD هو $ +0.0001813140612945 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00197647553773761-0.19%
30 يوم$ +0.0016291164+0.16%
60 يوم$ +0.0055195196+0.55%
90 يوم$ +0.0001813140612945+0.00%

توقعات أسعار Staked Vetro USD

Staked Vetro USD (SVUSD) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SVUSD في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرStaked Vetro USD (SVUSD) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Staked Vetro USD نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Staked Vetro USD الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SVUSD للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Staked Vetro USD.

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نبذة عن Staked Vetro USD

ما هو السعر الحالي لـ Staked Vetro USD؟

يتم تداول Staked Vetro USD بسعر $1.006، مسجلاً تحركًا في السعر بنسبة -0.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يعكس هذا الرقم الأسعار في الوقت الفعلي والمجمعة من البورصات العالمية.

كيف يقارن سعر اليوم بالمستويات التاريخية؟

يبلغ السعر الأعلى على الإطلاق (ATH) لـ Staked Vetro USD $1.013، بينما يبلغ السعر الأدنى على الإطلاق (ATL) $0.984639. إن مقارنة السعر الحالي بهذه المستويات يمكن أن يساعد المستثمرين على تقييم الإمكانات طويلة الأجل ودورات النمو السابقة.

ما هو التقييم العام لـ SVUSD اليوم؟

تبلغ القيمة السوقية $103858، مما يضع الأصل في المرتبة #5729 بين جميع العملات المشفرة.

ما مدى نشاط المشاركة في سوق Staked Vetro USD؟

بلغ حجم التداول في الـ 24 ساعة الماضية $--، مما يوضح مدى تكرار تعامل المتداولين مع SVUSD.

ما هو المعروض المتداول ولماذا هو مهم؟

مع وجود 103256.8123105842 رمزًا متداولًا حاليًا، تؤثر ديناميكيات العرض على الندرة ومعدلات التضخم واتجاهات التقييم طويلة الأجل.

أي فئة ينتمي إليها Staked Vetro USD؟

إن Staked Vetro USD يندرج ضمن تصنيف Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Hemi Ecosystem، الذي يجمعه مع أصول أخرى تشاركه نفس الوظائف أو الأدوار في النظام البيئي.

كيف يؤثر -- على قيمة مقترح SVUSD؟

إن العمل على شبكة -- يتيح لـ SVUSD الاستفادة من سرعات معاملات محددة ورسوم وأساليب أمنية ووظائف عقود ذكية، مما يساهم في اعتماده بشكل عام.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Staked Vetro USD

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:15:44 (UTC+8)

تحديثات Staked Vetro USD (SVUSD) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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