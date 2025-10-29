معلومات سعر Staked UTY (YUTY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.034 $ 1.034 $ 1.034 24 ساعة منخفض $ 1.035 $ 1.035 $ 1.035 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.034$ 1.034 $ 1.034 24 ساعة مرتفع $ 1.035$ 1.035 $ 1.035 عالية طوال الوقت $ 1.038$ 1.038 $ 1.038 أدنى سعر $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) +0.26% تغير السعر (7 أيام) +0.26%

سعر Staked UTY (YUTY) في الوقت الحقيقي هو $1.034. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول YUTY بين أدنى سعر $ 1.034 وأعلى سعر $ 1.035، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـYUTY على الإطلاق هو $ 1.038، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.005.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير YUTY +0.01% على مدار الساعة الماضية، -0.00% على مدار 24 ساعة، و +0.26% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Staked UTY (YUTY)

القيمة السوقية $ 21.49M$ 21.49M $ 21.49M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.49M$ 21.49M $ 21.49M إمداد دورة التداول 20.78M 20.78M 20.78M إجمالي العرض 20,782,099.80061263 20,782,099.80061263 20,782,099.80061263

القيمة السوقية الحالية لـ Staked UTY هي $ 21.49M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YUTY يبلغ 20.78M، مع إجمالي عرض 20782099.80061263. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.49M.