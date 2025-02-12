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سعر Staked USDT (STUSDT) المباشر لليوم هو USD 1.015 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STUSDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Staked USDT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.20 - تغيير سعر Staked USDT خلال اليوم هو -0.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Staked USDT (STUSDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staked USDT مقابل USD هو $ -0.006300236322868 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked USDT مقابل USD هو $ +0.0828523185 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked USDT مقابل USD هو $ +0.0284179700 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked USDT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.006300236322868 -0.61% 30 يوم $ +0.0828523185 +8.16% 60 يوم $ +0.0284179700 +2.80% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Staked USDT (STUSDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked USDT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 24 ساعة مرتفع $ 1.034$ 1.034 $ 1.034 عالية طوال الوقت $ 2.01$ 2.01 $ 2.01 تغير السعر (1 ساعة) +0.29% تغير السعر (1يوم) -0.61% تغير السعر (7 أيام) +3.94%

معلومات سوق Staked USDT (STUSDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: