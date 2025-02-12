سعر Staked USDT (STUSDT)
سعر Staked USDT (STUSDT) المباشر لليوم هو USD 1.015. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STUSDT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Staked USDT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.20
- تغيير سعر Staked USDT خلال اليوم هو -0.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Staked USDT مقابل USD هو $ -0.006300236322868 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked USDT مقابل USD هو $ +0.0828523185 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked USDT مقابل USD هو $ +0.0284179700 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked USDT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.006300236322868
|-0.61%
|30 يوم
|$ +0.0828523185
|+8.16%
|60 يوم
|$ +0.0284179700
|+2.80%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked USDT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.29%
-0.61%
+3.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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